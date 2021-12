Homem agride enteada após ela se recusar a tomar café

O trabalhador rural Renildo Plácido Reis, de 23 anos, está preso na delegacia de Jaguaquara, no sudoeste baiano, acusado de agredido a enteada, uma criança de três anos, com golpes de facão na cabeça. O crime ocorreu no sábado, 25, na cidade de Jaguaquara, a 247 Km de Salvador.

De acordo com o site Brumado Notícias, Renildo chegou a levar a menina para o Hospital Municipal da cidade alegando que ela teria sofrido uma queda no povoado do Rio do Antônio, na zona rural do município.

Inicialmente, a equipe médica acreditou na versão contada por Renildo, mas, ao verificar a profundidade dos cortes apresentados na nuca, os médicos constataram que os ferimentos teriam sido provocados por arma branca e acionaram a polícia.

Na delegacia, Renildo confessou o crime e justificou a agressão dizendo que se irritou com a garota porque ela não queria tomar café.

A criança segue internada na unidade médica e seu estado de saúde é estável, sem risco de morte. Renildo foi preso em flagrante e autuado por lesão corporal dolosa.

