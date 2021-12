Homem acusado de matar pastora e prima é condenado a 30 anos de prisão

O homem acusado de matar a pastora Marcilene Oliveira Sampaio e a prima dela, Ana Cristina Santos Sampaio, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado. O julgamento de Adriano Silva Santos aconteceu nesta quarta-feira, 19, e a decisão do júri foi lida por volta das 21h30.

O crime ocorreu em janeiro deste ano e, de acordo com a polícia, Adriano Santos e outro suspeito Fábio de Jesus Santos mataram as mulheres a mando do pastor Edimar Brito. Ele teria ordenado o crime por vingança, porque a pastora e o marido dela decidirem sair da igreja de Edimar para fundar um novo templo evangélico, que estava atraindo muitos fiéis.

O marido de Marcilene, o pastor Carlos Eduardo, também foi alvo da ação, mas conseguiu escapar. Ele contou para a polícia que o Edimar participou da ação para matar sua mulher e a prima dela.

As vítimas foram mortas a pedradas. O pastor Edimar e o outro suspeito Fábio de Jesus foram presos, mas serão julgados separadamente.

