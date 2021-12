Homem acusado de matar fazendeiro em Conquista é preso

Alessandro Souza Santos, o "Alex Zói", de 29 anos, foi preso por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Itapetinga na última quarta-feira, 29, mas só foi apresentado à imprensa na tarde desta quinta-feira, 21.

Alex é acusado do latrocínio do fazendeiro Arnaldo Nunes Fonseca Filho, 69, em maio deste ano, na localidade de Morada do Bem Querer, em Vitória da Conquista, a 509 km da capital baiana. Arnaldo foi morto a facadas e teve o carro roubado na fazenda onde residia.

Em depoimento ao delegado Roberto Junior, titular da DT/Itapetinga, "Alex Zói", já foi encaminhado ao sistema prisional, disse que agiu sozinho e levou o carro da vítima para cidade de Uruçuca. A participação de um segundo envolvido no crime é investigada.

