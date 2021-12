Homem acusado de matar ex-mulher é julgado em Feira

O julgamento de Nilson Oliveira da Silva, acusado de matar a ex-mulher no dia 9 de maio de 2013, acontece nesta terça-feira, 18, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O corpo de Danúbia Alvin da Silva Lopes, 29 anos, foi encontrado em um dos quartos do ex-marido. O homicídio foi motivado pelo fim do relacionamento.

A mãe de Danúbia, Delzuita Alvim da Silva, acompanha o julgamento, segundo o site Acorda Cidade. "Minha filha já estava separada. Ele poderia ter evitado tudo isso e quero justiça", disse.

O casal ficou junto durante 12 anos e tive uma filha. Danúbia pediu a separação, em outubro de 2012, após descobrir que ele era usuário de drogas. Danúbia foi morta com tiros no abdômen, nas costas e no ombro.

