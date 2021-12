Homem acusado de estuprar e matar cunhada é preso

O pedreiro Wellington da Cruz Bispo, 31 anos, foi preso na última sexta-feira, 14, em Senhor do Bonfim (a 374 quilômetros de Salvador), por ter estuprado e matado a cunhada Arlete Costa Borges, 21 anos, que estava desaparecida desde o dia 22 de setembro.

O corpo de Arlete foi encontrado enterrado dentro do banheiro de uma casa que estava sendo construída pelo acusado, na rua 2, no bairro do Tabuleiro, no mesmo dia da prisão de Wellington.

Segundo informações da Polícia Civil ao blog Revista do Vale, a jovem teria sido estuprada enquanto agonizava. Arlete deixa um filho de um ano e quatro meses.

O acusado foi encaminhado para Penitenciária de Juazeiro, onde responde pelos crimes de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

