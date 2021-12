Histórias do Brasil e do mundo no click do fotógrafo dos presidentes da Nação

Às 7h da manhã da última sexta-feira, o repórter fotográfico Arestides Baptista saiu da redação de A TARDE com duas pautas. A primeira, fazer um tour pelos postos de saúde da periferia, em matéria sobre o Sistema Único de Saúde. A segunda, fotografar o próprio pai, com quem tivera a última conversa tête-a-tête havia 15 anos.

Um abraço demorado antecedeu o primeiro disparar do flash. Acostumado à frieza cotidiana que imprime diariamente às páginas policiais, o sexagenário rendeu-se à incontrolável sensação de ter os olhos marejados. O fotógrafo descreve o que sucedeu os minutos depois, quando a excitação desceu para os dedos: “A câmera tremeu na minha mão”.

Baptista, como é conhecido entre os colegas de jornal, herdou o sobrenome e a profissão do pai, o dono da credencial de imprensa 001 do Palácio do Planalto, em Brasília. Gervásio Baptista viera a Salvador para receber uma homenagem. A Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos da Bahia fazia 60 anos, e ele era o único fundador vivo.

O homem franzino e calvo não gosta de ser chamado de senhor. Gervásio fala da trajetória de fotógrafo – clicou todos os presidentes da República, de Getúlio a Lula – sem apego a datas. Prefere que a repórter faça as contas por si. – Quantos anos o senhor tem? – Não é da sua conta – gargalha sem cerimônia e depois se desculpa, fazendo graça. Diz um amigo que, “há mais ou menos cinco anos”, ele repete que vai fazer 85.

Menino, Gervásio espremia o olho esquerdo contra uma caixa de fósforos e disparava negativos imaginários da Salvador dos anos 20. Começou ainda criança um estágio no Estúdio Foto Jonas, e logo conseguiu emprego no jornal O Estado da Bahia, aos 11 anos.

“Meu chefe me dava quatro chapas e dizia: ‘Eu quero os times, que são dois, e quero lance de gol. Não era só difícil, era impossível, mas a gente fazia”, sorri.

Um belo dia, Assis Chateubriand foi a Feira de Santana e Gervásio caiu na sorte de fazer a foto. O dono dos Diários Associados gostou do resultado, o que lhe renderia um emprego na revista O Cruzeiro. Mas foi na Manchete, onde ficou até a última edição, em 2000, que publicou seus trabalhos mais reconhecidos. O discurso de Oswaldo Aranha no enterro de Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek levantando a cartola na subida da rampa do Palácio do Planalto, na inauguração de Brasília. Sua foto mais célebre é também a predileta. Guarda no bolso do paletó, impressa num cartão telefônico da Telebrás, entre jogos da Megasena.

“A minha briga é porque não tem meu crédito aí. Não quero dinheiro”, reclama, enquanto lembra o 21 de abril de 1960. Contam que no dia ele mandou Kubitschek levantar o chapéu, “para a capa da Manchete”, JK obedeceu, fazendo a alegria da Rolleiflex de Gervásio, que lhe mandou abaixar o braço ligeiro. Antes que os concorrentes vissem.

O discípulo de Henri Cartier - Bresson – também admira o fotógrafo José Medeiros, velho conhecido do Cruzeiro – lembra nostálgico de outra ocasião, em que fotografou o papa João XXIII em Roma. Só não recorda a data: – Quem é seu pai? – perguntou o pontífice, olhando para sua cara de russo. – Meu pai é um branco, minha mãe é uma negra e eu sou sarará. “Quando eu disse isso, ele desabou numa gargalhada e ficou repetindo o ‘sarará’”.

São muitas histórias. Teve a vez em que mandou Charles de Gaulle abaixar, porque dos seus 1,67m não estava conseguindo o ângulo. E quando Fidel Castro lhe reconheceu em Nova Iorque. A melhor foi John Kennedy ter lhe emprestado US$ 300 para um tratamento de bócio, em Miami. Conversível para Jango No fotojornalismo, cobriu a Guerra do Vietnã e a Revolução de Cuba, 16 concursos de Miss Universo e sete copas do mundo, inclusive a de 1958. Gervásio foi fotógrafo oficial de João Goulart, Tancredo Neves e José Sarney, de quem é amigo pessoal. A Jango, emprestava seu Opel conversível para ele passear à noite no Rio. De Tancredo, fez sua última foto, no corredor do Hospital de Base de Brasília.

Na ativa, bate ponto em dois empregos. Um deles, a Radiobrás, empresa de comunicação federal de onde chegou a ser demitido em 2005, gerando uma rebelião dos colegas, o que fez o governo voltar atrás. Enquanto conversa, mira a Baía de Todos-os-Santos, e lamenta não ter trazido sua Canon digital. Baptista – o filho – registra o momento, e o pai retribui, carinhoso: “É um sorriso, uma alegria, porque é um fruto meu. A minha alegria maior é que ele seguiu as minhas pegadas”.

adblock ativo