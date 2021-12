Hidra: operação prende oito integrantes de organização que sonegou R$ 75 milhões

Oito pessoas, envolvidas em um esquema de sonegação de impostos que acumulou R$ 75 milhões em dívidas tributárias junto ao fisco baiano foram capturadas na manhã desta quarta-feira, 14, no âmbito da operação Hidra. Além das prisões, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Salvador, Camaçari, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, e no município de Itajaí, no estado de Santa Catarina.

A operação foi deflagrada por uma força-tarefa integrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e as secretarias estaduais da Fazenda (Sefaz) e da Segurança Pública (SSP) e investigava a movimentação da organização que atuava no comércio atacadista de alimentos e pescados.

De acordo com a investigação, o grupo, que constituiu mais de 15 empresas durante a manutenção do esquema, utilizava laranjas, simulações sucessivas nos contratos sociais, compras em nomes de terceiros e empresas “noteiras”, constituídas apenas para emitir notas fiscais frias, entre outras fraudes, para evasão de receita e sonegação fiscal.

Durante buscas em 19 locais, os policiais civis da Dececap, da Coordenação de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) apreenderam cerca de 100 carros, duas lanchas, sete jets skis, 70 mil reais em espécie, computadores, documentos, entre outros itens.

Deram apoio nos cumprimentos dos mandados equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).

