Hemóvel volta a realizar atendimento em shopping

A unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), que realiza coleta de sangue e cadastro de medula óssea, volta a atender no pátio de serviços do Salvador Shopping nesta quarta-feira, 1º de abril, na entrada da Praça de Serviços - Piso G1 do Salvador Shopping. Os atendimentos acontecem das 9h às 17h, até quinta, 2.

O voluntário que quiser doar sangue deve estar em boas condições de saúde, pesar 50 quilos ou mais e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, para a doação. A apresentação de um documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho, carteira de motorista ou de reservista), em bom estado de conservação, também é indispensável.

