Hemóvel inicia atendimentos em Salvador e região metropolitana

O Hemóvel, unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba), inicia em setembro atendimentos buscando doadores em Salvador e Região Metropolitana. A partir desta terça-feira, 3, o equipamento estará na Assembleia Legislativa da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e segue por lá até quinta-feira, 5.

Em Feira de Santana, os voluntários já começaram a fazer as doações nesta segunda-feira, 2. A unidade fica no Hospital Clériston Andrade e segue até sexta-feira, 6. Na Praça Matriz do município de Mata de São João, as coletas também se iniciam nesta terça, 3, e ficam até sexta, 6. Os atendimentos são realizados das 8h às 17h.

Para os interessados, vale ressaltar que para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos – menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. É necessário estar descansado (ter dormido pelo menos 6h nas últimas 24h) e bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura, e portar um documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho, carteira de motorista ou de reservista) em bom estado de conservação.

