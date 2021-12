Hemoba suspende atendimento nesta sexta-feira

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) irá suspender o atendimento para coleta de sangue nesta sexta-feira, 31, no Hemocentro Coordenador e em toda a Hemorrede. A suspensão é em função do feriado do Dia do Funcionário Público, comemorado oficialmente no dia 28 de outubro.

O funcionamento será normalizado no dia seguinte, sábado, 1°, das 7h30 às 13h, somente em Salvador, no Hemocentro Coordenador.

Os doadores voluntários de sangue e medula óssea têm como opção a unidade móvel da Hemoba, o Hemóvel, que estará em frente ao estacionamento do prédio do Suarez Trade, na Avenida Tancredo Neves, nesta sexta-feira, 31, das 8h às 17h.

Haverá também Coleta Externa no município de Luis Eduardo Magalhães, a 947 km de Salvador, na Unidade de Saúde da Família - Nair Poganski, localizada no bairro Florais Léa, atrás do novo prédio da Previdência Social. O atendimento será das 8h às 16h.

