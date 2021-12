Hemoba recebe doadores de sangue voluntários em municípios baianos

As pessoas interessadas em doar sangue ou realizar cadastro de medula óssea voluntariamente terão, a partir desta segunda, 9, cinco locais alternativos para os procedimentos. Até sábado,14, as unidades móveis da Fundação Hemoba, os hemóveis, farão um roteiro que passará pelos municípios de Feira de Santana, Salvador e Camaçari, reforçando o atendimento das 25 unidades fixas já distribuídas pela Bahia.

Entre segunda e sexta,13, o Hemóvel vai estar em Feira de Santana, no Hospital Estadual da Criança. Em Salvador, as coletas externas serão realizadas na terça, 10, no Comando do 2º Distrito Naval, para o público militar, e no 16º Posto de Saúde, em Pau Miúdo, na terça e na quarta-feira, 11.

Ainda na capital baiana, também será disponibilizado atendimento na Estação Nova Lapa. O funcionamento será de quinta,12, a sábado, das 8h às 17h. Já em Camaçari, as coletas serão feitas na quinta e na sexta, entre 9h e 15h, no Boulevard Shopping.

Os doadores devem estar em bom estado de saúde, ter de 16 a 69 anos, pesar mais de 50 kg e apresentar um documento oficial com foto no ato da coleta. Os homens podem doar até quatro vezes por ano, com intervalo mínimo de 60 dias. Já as mulheres, podem realizar a coleta até três vezes a cada 12 meses, obedecendo um intervalo entre as doações de 90 dias.

