Hemoba realiza coleta externa de sangue na Estação da Lapa

A unidade de coleta móvel da Fundação Hemoba, conhecida como Hemóvel, começou nesta quinta-feira, 5, na Estação da Lapa, em Salvador, o atendimento para os voluntários interessados em doar sangue e/ou no cadastro de medula óssea. A ação tem início às 8h e segue até às 17h. A doação também pode ser feita na sexta, 6.

De acordo com Iara Matos, coordenadora de coleta e captação de doadores, o Hemóvel recebe em média 1.500 candidatos por mês, sendo uma ferramenta importante para se aproximar dos doadores e manter o estoque de sangue em nível seguro.

“Paramos as unidades para uma manutenção preventiva da parte mecânica e sistema de refrigeração e aproveitamos para realizar algumas melhorias, como a troca de plotagem e estofados. O Hemóvel está de cara nova, pronto para visitar bairros, instituições e outros municípios”, destacou a coordenadora em nota

Para doar sangue os voluntários precisam estar bem de saúde, ter de 16 a 69 anos, pesar mais de 50 kg e apresentar um documento oficial com foto. No dia da doação, é importante seguir alguns requisitos básicos, como ter dormido no mínimo 6 horas, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e fumado por pelo menos 2 horas.

