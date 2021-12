Hemoba realiza coleta de sangue em Morro do Chapéu

Moradores da cidade de Morro do Chapéu podem realizar doação de sangue e cadastro de medula óssea, nesta terça-feira a sexta, 2 a 5, através do atendimento móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba).

O ponto de coleta será na Praça da Música e funcionará das 8h às 17h.

Salvador

Salvador também vai contar com dois pontos extras de coleta, além dos fixos. Os interessados podem se dirigir ao Shopping Salvador Norte, também das 8h às 17h.

Vale ressaltar que os candidatos devem ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. Além disso, é obrigatório estar em boas condições de saúde, ter mais de 50 quilos e a apresentar documento oficial com foto. Mais informações no site do Hemoba.

