Hemoba realiza ações de coleta externa na capital e no interior

Devido à baixa quantidade de sangue no estoque, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) deu início nesta quarta-feira, 18, a uma campanha de coleta externa para atender os interessados em fazer doação de sangue e/ou cadastro de medula óssea por meio dos Hemóveis (unidades móveis).

Em Salvador, o atendimento acontece no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) e vai até sexta, 20. Já no interior, o serviço fica disponível no município de Conceição do Coité, na sexta e no sábado, 21, disponível na Praça Matriz. O atendimento acontece sempre das 8h às 17h.

No primeiro dia de campanha, foram atendidos 87 candidatos, coletadas 59 bolsas e 16 cadastros de medula óssea efetuados na ação.

Neste momento, segundo dados fornecidos pela assessoria da Hemoba, os estoques de sangue apresentam situação de alerta, com exceção dos tipos AB negativo, A, B, O e AB positivo, que estão em níveis estáveis.

Os demais tipos sanguíneos, sobretudo os de fator Rh negativo, estão em falta e precisam de reposição para equilibrar o estoque.

As instituições interessadas em receber o Hemóvel devem formalizar o pedido pelo telefone (71) 3116-5643 ou e-mail: capta@hemoba.ba.gov.br.

