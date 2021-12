Hemoba promove ações para aumentar doações no estado

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) faz campanha de coleta externa para atender os interessados em fazer doação de sangue e cadastro de medula óssea por meio dos Hemóveis (unidades móveis). Em Salvador, o atendimento ocorre na entrada principal do Shopping Ponto Alto, na avenida São Rafael, desta terça-feira, 13, até a próxima sexta, 16.

No interior do estado, o serviço permanece disponível para os candidatos nos municípios de Xique-Xique, na Praça da Caldeira, entre esta terça e quinta, 15; Governador Mangabeira, no Mercado Municipal, na quinta; e no município de Cruz das Almas, na Praça Senador Temístocles, na sexta e sábado, 17. O atendimento acontece sempre das 8h às 17h.

A expectativa da Hemoba é reforçar o estoque estratégico para atender os pedidos de unidades de saúde e hospitais, além de sensibilizar a população sobre a importância das doações regulares.

Quem pode doar

O voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar bem alimentado e tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura.

O doador também precisa ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

