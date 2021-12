Hemoba premia vencedores do concurso 'Cordel da Doação'

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia (Hemoba) premiou, neste sábado, 18, três artistas populares que venceram a concurso "Cordel da Doação". O objetivo foi adotar a poesia para estimular a população a ajudar a aumentar o estoque do banco de sangue no período junino.

"Tivemos um aumento de 15% no número de bolsas de sangue em relação a 2015, mas o estoque ainda está 20% abaixo do ideal na capital, que é de 250 bolsas por dia", calculou o coordenador do setor de coleta do Hemoba, Marcelo Matos.

Matos destaca a importância de as pessoas colaborarem o ano todo, mas frisa que essa época é marcada pelo aumento da demanda e pela diminuição da oferta, uma vez que a população viaja para o interior.

"A maior demanda por sangue vem, justamente, do interior. Isso ocorre por conta, sobretudo, dos acidentes, sejam eles devido ao manuseio com fogos ou relacionados ao movimento das rodovias", observou.

Causa nobre

Com 182 livretos de cordel já publicados, o professor Antônio Barreto, 60, natural de Santa Bárbara, foi um dos vencedores do concurso. "O Hemoba foi muito feliz em trazer a cultura popular para ajudar nessa causa tão nobre", afirmou.

A bióloga Sheila Macedo, 36, estreou como doadora, junto com o marido, o empresário Vicente Macedo. "Como espírita, sempre houve esse sentimento forte de ajudar. Não o fiz antes, porque tive hepatite A na infância, e pensava que não podia doar", revelou.

O Hemoba informa que, para doar sangue, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto. O doador precisa ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

