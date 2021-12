Hemoba garante estoque de sangue para o São João

Embora não tenha conseguido alcançar a meta - 250 bolsas de sangue por dia -, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) está com estoque de sangue suficiente para atendimento das demandas hospitalares que podem surgir no período do São João.

A Fundação estava em campanha desde o final de maio para incentivar a população a fazer a doação. Segundo o órgão, no período que antecede os festejos juninos, a demanda de doadores diminui consideravelmente. Por outro lado, aumenta o número de feridos em acidentes nas estradas.

"Não atingimos a meta dia a dia, mas de uma forma global conseguimos. Não há riscos de falta de sangue. Está tranquilo para o São João, mas quem puder deve ir doar", ressaltou o coordenador do setor de coleta da Fundação, Marcelo Mattos, .

Movimento

Na manhã desta quinta-feira, 23, o movimento foi considerado fraco. Situação comum, segundo Matos, em razão de muitas pessoas viajarem por conta dos festejos juninos.

O pintor Igor da Silva, 35, saiu de Luís Anselmo, onde mora, para doar sangue. Doador há 15 anos, ele aproveitou uma folga para ir ao Hemoba. "A importância de vir aqui é que a gente está ajudando muitas pessoas. Muita gente não tem noção da situação, da falta de sangue. Mas temos que lembrar que a gente pode ser o próximo a precisar", afirmou.

O agente de limpeza Valnei José de Oliveira, 37, também aproveitou uma folga para ir ao local. "Sou doador ativo. É importante fazer isso porque a gente ajuda a salvar vidas. Nessa época de festas, o estoque não é suficiente", afirmou.

Nesta sexta-feira, 24, o Hemoba está fechado por conta do feriado de São João. Sábado, 25, o hemocentro coordenador, localizado na ladeira do Hospital Geral do Estado (HGE) - em Salvador estará funcionando normalmente, das 7h 30 às 12h 30.

Para fazer a doação, é necessário que o voluntário esteja em boas condições de saúde, deve pesar 50 quilos ou mais e ter idade entre 16 e 69 anos. Nos casos de menores de 18 anos, é preciso estar acompanhados por um responsável legal, para cada doação.

É necessário, ainda, estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura, e portar um documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho, carteira de motorista ou de reservista) que devem estar em bom estado de conservação.

