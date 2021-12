Hemoba está com estoque crítico de sangue de fator negativo

Com a chegada do fim de ano, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) está operando com o estoque de bolsas de sangue em estado crítico, por isso a entidade convoca a população a doar sangue ainda em 2017.

A fundação explica que é necessário atrair doadores e reforçar o estoque para garantir atendimento durante o final do ano, período em que ocorre uma redução de até 30% nas doações.

Para suprir a demanda, a Hemoba precisa coletar, apenas no hemocentro da ladeira do Hospital Geral do Estado (HGE), 250 bolsas por dia. A maior urgência é de doadores dos tipos sanguíneos A-, B-, AB- e O-.

Critérios

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. Os homens podem fazer a doação a cada dois meses. Já as mulheres, podem repetir o gesto de solidariedade a cada 3 meses.

