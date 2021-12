Hemoba entra em estado crítico e convoca população para doar sangue

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) fez um alerta, nesta terça-feira, 5, sobre os baixos estoques de sangue, que continuam a operar com a classificação crítica ou alerta, com redução mais acentuada entre os tipos sanguíneos de Rh negativo.

Para tentar estabilizar o quadro, a Hemoba está mobilizando a população a comparecer para doar sangue em uma das unidades fixas de coleta, distribuídas no estado, ou em um dos Hemóveis.

Durante esta semana, as unidades móveis atendem no Salvador Shopping e Shopping Bela Vista, na capital baiana, e no Núcleo Regional de Saúde, na cidade de Feira de Santana, até sexta-feira, 8, das 8h às 17h. Os interessados precisam ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

Pessoas com mais de 60 anos somente poderão doar sangue caso já tenham realizado alguma doação antes dos 60 anos. Além disso, a fundação informa que é obrigatório estar em boas condições de saúde, ter mais de 50 quilos e a apresentar documento oficial com foto.

Ainda dentro das recomendações básicas, o candidato precisa estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas), alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação), sem ingerir bebida alcoólica nas 12 horas antecedentes à doação e sem fumar por pelo menos duas horas.

