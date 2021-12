Hemoba divulga roteiro de unidades móveis de doação

O serviço itinerante das unidades móveis (Hemóveis) da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) acontece em Salvador e Feira de Santana durante esta semana (confira o roteiro abaixo).

Os ônibus irão estacionar nas faculdades FTC e Unijorge, ambas localizada na Paralela, até a próxima sexta-feira, 18, e na Igreja Batista Betânia, em Stella Maris, apenas no sábado, 19.

Já na cidade de Feira de Santana, o atendimento aos candidatos à doação de sangue acontece até o próximo sábado, no estacionamento do Núcleo Regional de Saúde (antiga Dires).

Por conta do estado crítico em que se encontra, a fundação está operando com estoques abaixo do esperado e, com isso, convoca toda a população para praticar o ato de solidariedade da doação de sangue e ajudar a manter em segurança os atendimentos aos hospitais e unidades de saúde.

Aqueles que, além de doar, quiserem se candidatar como doadores de medula óssea podem aproveitar a presença nos Hemóveis para realizar o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

O órgão afirma que a doação de sangue é simples, rápida e segura. Tendo em vista que o organismo repõe o volume de sangue doado nas primeiras 24 horas após o ato. Todo o material utilizado na coleta é descartável, o que elimina qualquer risco de contaminação para o doador.

Aqueles candidatos à doação de sangue que tenham sido vacinados recentemente contra a gripe ficam inaptos por 48 horas, a contar da data da vacinação. Além das unidades móveis, a Hemoba possui mais 25 unidades de coleta distribuídas em todo o estado.

Para poder doar, os interessados devem ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Além disso, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura.

