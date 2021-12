Hemoba de Seabra realiza ação com mulheres com câncer de mama no Outubro Rosa

A Hemoba de Seabra inicia o Outubro Rosa com uma ação em parceria com o grupo “Amigas do Peito”, em apoio às mulheres com câncer de mama. A ação acontece a partir desta quinta-feira, 1º, mobilizando grupos de mulheres ciclistas, religiosas e outras instituições para fazer doação de sangue.

O grupo “Amigas do Peito” trabalha com ações desenvolvidas com mulheres com diagnóstico de câncer de mama ou que já tiveram a doença, da região de Seabra, na Chapada Diamantina.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), a iniciativa tem o objetivo de fortalecer a doação de sangue entre as mulheres e chamar atenção da população para a importância e necessidade de fazer doação de sangue para pessoas com diagnóstico de câncer.

A unidade está com agenda aberta para atendimento às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h30 às 17h30, e às sextas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Os agendamentos devem ser realizados através do número (75) 3331-3576.

Recomendações

Para fazer a doação de sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 kg, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos.

