Hemoba de Feira está com baixo estoque de sangue

Responsável por fornecer sangue para os hospitais Geral Clériston Andrade (HGCA) e Estadual da Criança (HEC), a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), em Feira de Santana (a 108 km de Salvador), está com um déficit de cerca de 200 bolsas por mês.



A fundação recebe em média 400 doações mensais e tem que entregar cerca de 600 bolsas para transfusões das duas unidades de saúde.



"Estamos trabalhando no limite. Um doador salva até quatro vidas, mas, em caso de acidentes, tiros e facadas, tem pacientes que precisam de mais de cinco bolsas. Por isto a importância de termos doações", explicou Luciene Barreto, coordenadora do Hemoba Feira de Santana.



Luciene diz que Feira de Santana é um grande entroncamento rodoviário, o que gera uma demanda crescente com casos de acidentes de trânsito, violência urbana e até patologias agravadas. A situação piora com a proximidade de períodos festivos, como Natal e Ano Novo.



"Atualmente, temos uma média de 15 doações por dia, mas, para se ter a tranquilidade, é necessário que se chegue a 35, para termos sempre um número extra para atender a demanda", disse.



Luciene relata que, em geral, as pessoas se mobilizam a fazer doações quando amigos ou parentes necessitam, e poucos se tornam doadores frequentes. "Costumo dizer que se cada um de nós doasse sangue duas vezes ao ano, os bancos de sangue não passariam por dificuldade", explicou.



Estratégias

Para tentar reverter a situação, o Hemoba está investindo em estratégias para arrecadar bolsas de sangue. Uma delas é a visita da Unidade Móvel, que já esteve na cidade seis vezes neste 2º semestre.



"Na última visita, em outubro, conseguimos coletar 150 bolsas, por isso agendamos a vinda da unidade móvel para os próximos dias 19 e 20, na Uefs (Universidade Estadual de Feira de Santana), e 21 e 22, no estacionamento da prefeitura. Também planejamos abrir uma unidade de coleta no centro da cidade", informou Luciene.



No domingo, 10, a sala de espera da unidade do Hemoba/Feira de Santana estava repleta de doadores e a maioria estava lá para fazer doação voluntária. "Sempre venho fazer doação, pois acho importante ajudar o próximo. Temos que lembrar que, hoje, somos doadores e, amanhã, podemos ser receptores", disse o motorista Rogério do Rosário.



"Vi uma matéria na TV e fiquei preocupado (com o número pequeno de doações). Se eu posso salvar uma vida, então, por que não atender ao chamado e fazer de forma espontânea?", questionou o pedreiro Adolfo dos Santos Nunes, que aproveitou a folga para fazer a doação.



Doações

Luciene Barreto ressalta que todos os tipos de sangue são necessários para o banco, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Quem quiser tirar dúvidas sobre doação disque (75) 3221-6888.



Os interessados em fazer a doação devem estar em boas condições de saúde, com peso acima de 50 kg e idade entre 16 e 67 anos. Os que têm entre 16 e 17 anos precisam do consentimento formal e da presença do responsável legal. É necessária a apresentação de um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.



No dia da doação, o voluntário não deve estar em jejum, deve ter repousado por no mínimo 6h na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12h anteriores e não ter fumado por ao menos 2 h. Alimentos gordurosos também devem ser evitados 4h antes.

