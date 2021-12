Hemoba coleta sangue e cadastra doadores de medula na RMS

O Hemóvel atende a população de Lauro de Freitas nesta quarta e quinta-feiras, 10 e 11, realizando coleta de sangue e efetuando o cadastro de doadores de medula óssea. O veículo da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) passará por Lauro de Freitas e Itinga nesta semana.

As coletas em Lauro de Freitas nestas quarta e quinta-feira, 10 e 11, na Praça da Matriz, Centro. Já em Itinga, o atendimento acontece na sexta e no sábado, 12 e 13, no Largo do Caranguejo. O serviço será prestado das 9h às 17h.

Para doar sangue, o voluntário precisa estar em boas condições de saúde, pesar 50 kg ou mais e ter idade entre 16 e 69 anos. Os menores de 18 anos precisam comparecer acompanhados de um responsável legal.

O doador deve estar bem alimentado (preferencialmente, sem ter ingerido alimentos gordurosos) e portar um documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista ou de reservista) em bom estado de conservação.

Não podem doar sangue mulheres grávidas, em fase de amamentação ou no período de três meses após o parto, quem ingeriu bebida alcoólica 12 horas antes da doação, fez tatuagem ou piercing há menos de um ano ou teve hepatite após os 10 anos de idade.

