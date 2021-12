Heloísa Campos Brito é a primeira mulher na liderança da Polícia Civil

Conforme anunciado na quarta-feira, 23, e publicado no Diário Oficial, do dia 24, pelo governador Rui Costa, Heloísa Campos Brito é a nova delegada-geral da Polícia Civil e consequentemente a primeira mulher a ocupar o cargo máximo da Instituição.

Heloísa Campos ingressou na Polícia Civil em 1996, quando foi servir na Delegacia Territorial (DT) de Ubaíra. Em abril de 2002, assumiu a titularidade da 3ª DT do Bonfim. No mesmo ano, em dezembro, foi titular da 12ª DT (Itapuã) e, no ano seguinte, em maio, liderou a 6ª DT (Brotas).

Além disso, a delegada-geral também foi diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), em fevereiro de 2011, e passou a ser corregedora-chefe da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol) em fevereiro de 2013, onde ficou até assumir o cargo de delegada-geral adjunta, em junho de 2017. Desde julho de 2019 ocupava a diretoria da Academia da Polícia Civil (Acadepol), onde atuou na formação da nova turma aprovada no concurso da instituição, realizado em 2018.

“Temos uma valorosa instituição, formada por servidores honrados, dedicados e comprometidos com a defesa da sociedade. Vamos trabalhar ainda mais por este propósito e pela valorização dos nossos profissionais”, afirmou a nova delegada-geral da Polícia Civil.

