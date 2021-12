Helicóptero procura espanhol desaparecido na Chapada

Um helicóptero do Grupamento Aéreo da PM (Graer) foi enviado para ajudar nas buscas do espanhol Hugo Ferrara Tormo, 27 anos, que desapareceu na Chapada Diamantina em dezembro de 2015. A aeronave chegou ao local no sábado, 13.

O pedido de auxílio ao 11° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) foi feito pela Polícia Civil, que investiga o caso. De acordo com a Polícia Militar, o helicóptero está à disposição do Corpo de Bombeiros.

A Interpol anunciou a procura por Hugo Ferrara em janeiro desse ano. Segundo o órgão, ele teria desembarcado em Seabra (a 541 km de Salvador) no dia 20 de dezembro, com o objetivo de ir até Lençóis para encontrar um amigo. A partir dessa data, a família não teve mais notícias do espanhol.

Quem tiver informações deve procurar a Delegacia de Polícia Civil de Seabra, por meio do telefone (75) 3331-4523, a Representação da Interpol na Bahia, por meio dos telefones (71) 3338-4589 / 4568 / 4550 ou pelo email interpol.srba@dpf.gov.br.

