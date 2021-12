Helicóptero cai em Porto Seguro com seis pessoas a bordo

Um helicóptero, do modelo esquilo, caiu no bairro Alto do Mundaí, em Porto Seguro (distante 719 Km de Salvador), na tarde desta quarta-feira, 8, com seis pessoas a bordo. Segundo informações do piloto Ruan Oliveira Santana, de 31 anos, divulgadas pelo portal Toda Hora Notícias, a aeronave teria caído por conta de uma rajada de vento que atingiu a calda do helicóptero assim que decolou e o jogou de volta ao solo. "Infelizmente o impacto foi inevitável", disse Santana.

A bordo da aeronave estavam Rogério Andrade, de 47 anos, Raíssa Aguiar, 19, e mais três menores, que, segundo uma moradora vizinha ao terreno onde a aeronave caiu, ficaram muito assustadas com o acidente. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a reportagem, viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas os ocupantes já tinham ido para casa antes delas chegarem.

O piloto assegurou informou que todas as revisões do helicóptero estão em dia. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) vai abrir uma investigação para apurar a causa do acidente. A área foi isolada para a realização do trabalho dos peritos.

adblock ativo