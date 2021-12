Helicóptero cai em Jaguaripe e deixa feridos

Um helicóptero caiu nesta segunda-feira, 21, no município de Jaguaripe, distante a 102 km de Salvador (por meio do sistema Ferryboat). De acordo com o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), o acidente com a aeronave de prefixo PP-MPN aconteceu na Fazenda Cavala, localizada na Comunidade Terra Nova. O Graer recebeu foi acionado por volta das 12h.

Cinco pessoas ocupavam o helicóptero, o piloto e mais quatro passageiros e ficaram feridas. Segundo o Graer, três tiveram ferimentos mais graves, um ocupante machucou o fêmur, outro sofreu uma fratura exposta no tornozelo e um terceiro machucou o braço direito. O grupamento não divulgou a identidade das vítimas.

Ainda segundo o Graer, todos foram encaminhados para o Hospital Geral do Subúrbio e para isso foram utilizados três helicópteros da Polícia Militar. Agentes da delegacia de Jaguaripe e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram até o local para ajudar no resgate.

