Helicóptero cai em aeroporto de Ilhéus com três a bordo

Um helicóptero caiu no aeroporto de Ilhéus (distante a 467 km Salvador) com três pessoas a bordo, na tarde deste domingo, 27. O acidente aconteceu por volta das 17h.

De acordo com informações da Infraero, o piloto, que não teve o nome divulgado, fazia testes de pouso e decolagem quanto perdeu o controle da aeronave e colidiu com o solo. As causas da queda do helicóptero, no entanto, ainda não foram esclarecidas.

Ainda conforme a Infraero, o helicóptero não caiu de uma altura elevada e, por conta disso, não houve vítimas fatais. Apenas um dos três ocupantes da aeronave precisou ser levado para um hospital da cidade. A vítima, que também não teve o nome divulgado, não sofreu ferimentos aparentes e não corre risco de morrer.

