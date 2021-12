Hasteamento da Bandeira Azul não será prejudicado em Guarajuba, garante turismólogo

O óleo que atinge as praias do estado desde a terça-feira, 8, não prejudicará o hasteamento da Bandeira Azul - certificado internacional concedido no último dia 20 - previsto para o dia 15 de novembro na praia de Guarajuba, localizada no Litoral Norte.

É o que garante o turismólogo e coordenador local do Bandeira Azul, Pablo Nogueira. "Relatamos o ocorrido para o Instituto Ambientes em Rede (IAR). A formalização do selo prevê a possibilidade desses problemas.”

A qualidade da água, gestão e educação ambiental e a segurança foram alguns dos critérios para a praia ganhar este selo. Nogueira reforçou que a quantidade de óleo que chegou até a região de Guarajuba é pequena e não inviabiliza a utilização da praia pelos banhistas.

Guarajuba foi a segunda praia baiana a receber Selo Bandeira Azul. Além dela, a praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, também ganhou o título. O programa é credenciado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e Unesco.

A certificação é considerada a mais importante da categoria em todo o mundo. Dos 42 km de orla de Camaçari, o trecho que corresponde à certificação é de 1,6 km.

A iniciativa foi da Associação dos Condomínios de Guarajuba (Ascon), por meio do presidente Pompilio Viana, com apoio do Condomínio Paraíso, além da Secretaria de Turismo de Camaçari e do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Ao longo dos anos, a Bandeira Azul se tornou um rótulo ecológico altamente respeitado e reconhecido por promover o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas, reunindo os setores de turismo e meio ambiente a nível local e internacional.

Óleo no mar

Nesta quarta, 9, o óleo foi localizado na manhã desta quarta-feira, 9, nas praias de Guarajuba e Itacimirim, situadas no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A Marinha do Brasil recolheu amostras da substância para análise no Instituto de Pesquisas do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), no Rio de Janeiro. O 2º Distrito Naval mantém as buscas pelas manchas e monitoramento da área.

A concentração da substância aumentou em Esplanada. Situação mais grave foi verificada nas localidades de Conde – com a substância incrustada nas rochas – e Jandaíra, onde as concentrações são maiores.

O mesmo acontece a partir de Entre Rios. Em menor quantidade, o óleo atingiu o estuário do Rio Real, na divisa entre os estados da Bahia e Sergipe.

Segundo a Marinha, Mata de São João também foi afetada pelo óleo. A substância atingiu a região de Praia do Forte, na última terça-feira, sendo responsável pela morte de uma tartaruga.

Em todo o litoral do Nordeste, cerca de 130 praias já foram afetadas pelo óleo, que está sendo investigado por pesquisadores da Ufba. A Bahia foi o último estado a ser atingido pela substância, na última quinta.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

