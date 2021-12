Hashtag 'QueroMeAposentar' lidera os trend topics no Twitter Brasil

A hashtag #QueroMeAposentar lidera as menções no Twitter Brasil na manhã desta segunda-feira, 19. O termo é utilizado pelos usuários que protestam contra a reforma da Previdência, e acompanha os posts dos movimentos sociais que realizam manifestação contra o projeto nesta data.

Em Salvador, representantes de várias centrais sindicais bloquearam os dois sentidos da avenida ACM, nas imediações do Shopping da Bahia e da Igreja Universal. O bloqueio foi feito com ônibus, que impossibilitaram a passagens de outros veículos e obrigaram os passageiros a prosseguir a pé.

Sindicalistas também fizeram piquete na porta de algumas garagens de ônibus. Houve ainda manifestação na BA-093 e na Via Parafuso, de acordo com a Central Único dos Trabalhadores (CUT). O protesto é contra a Reforma da Previdência, que está em trâmite no Congresso Nacional. Outro ato está previsto para acontecer em Salvador, por volta das 15h desta segunda, com concentração no Campo da Pólvora

Em São Paulo, sindicatos de bancários, metalúrgicos do ABC e motoristas e cobradores de ônibus do ABC e Guarulhos, fazem um dia de paralisação contra a reforma. Outros movimentos sociais também fizeram bloqueios parciais em rodovias que ligam a capital paulista aos Estados do Paraná e Rio de Janeiro.

As manifestações estavam programadas há dias e eram projetadas para coincidir com o início da votação da reforma da Previdência em Brasília, agendada para esta semana. No entanto, por causa da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, o tema foi retirado da pauta do Congresso.

