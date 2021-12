Harley Davidson roubada em Salvador é encontrada em lago

Uma motocicleta Harley Davidson foi retirada do fundo de um lago na cidade de Paulo Afonso (distante a 507 km de Salvador), no interior da Bahia. O veículo foi localizado por equipes da Delegacia Territorial (DT) e do Corpo de Bombeiros do município na sexta-feira, 17, mas o caso só foi divulgado nesta segunda, 20.

De acordo com a polícia, a moto (modelo XL 883-R, placa EJR-7055) havia sido roubada em fevereiro de 2013 em Salvador. Ainda não há informações sobre os ladrões.

Segundo o coordenador da 18ª Coorpin/Paulo Afonso, delegado Mozart Oliveira, um homem que costuma mergulhar no lago viu a motocicleta submersa e entrou em contato com a polícia.

O veículo já foi encaminhado para exames periciais no Departmento de Polícia Técnica (DPT). O proprietário será comunicado sobre a localização da moto.

Moto foi encontrada por homem que costumava mergulhar no lago (Foto: Divulgação)

adblock ativo