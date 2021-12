Hackers são apreendidos após invasão de site do governo

Quatro adolescentes foram apresentados nesta quinta-feira, 26, sob a acusação de integrar um grupo de hackers, nomeado Slayers Brazil Hackteam. Entre os sites invadidos por eles - que chegam a 1.500, segundo o titular do Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meios Eletrônicos (GME) da Polícia Civil, Charles Leão - estavam o da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) e da Academia de Polícia Civil (Acadepol).

Com idades entre 15 e 17 anos, os garotos foram localizados nas respectivas casas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na semana passada, quando foram apreendidos. Na residência de um deles, no bairro de Pernambués, foram apreendidos dispositivos de processamento de computadores e de armazenamento, como HDs externos, pen drives e DVDs.

Conforme o delegado, o grupo realizava ataques em conjunto com outros hackers contra sites governamentais, em protesto à Copa do Mundo no Brasil. Em depoimento os adolescentes informaram que a meta era atingir mais de 1.000 sites.

Outros sites também foram invadidos pelos garotos. Entre eles estão os da Unesco, do Procon de São Paulo, da TV Aratu, Bocão News, dos Esportes Clubes Vitória e Bahia, do PT de Pernambuco, do PSDB da Bahia, do município de Fortaleza, da Associação de Delegados da Polícia Federal e das associações de Delegados de Polícia dos estados do Rio Grande do Norte, Santa Catarina e de São Paulo.

Eles serão indiciados em inquérito, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os responsáveis legais dos acusados poderão ser acionados civilmente e arcar com a reparação dos danos causados às organizações públicas e privadas atingidas.

Segundo Leão, outros integrantes do mesmo grupo já foram identificados e também serão ouvidos no Complexo Policial dos Barris.

