Hackers invadem sites da SSP e da Academia de Polícia Civil

Hackers invadiram os sites da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP BA) e da Academia de Polícia Civil do Estado (Acadepol) no início da tarde deste sábado, 8.

A invasão foi feita pelo grupo denominado Slayers Brazil Hackteam. Nas páginas, os hackers colcoram um fundo branco com o desenho de um homem saindo da tela de um computador com o que parece ser um bastão em uma das mãos.

O site da SSP só retomou o funcionamento no início da noite, após ter sido normlizado pela equipe de Tecnologia da Informação do órgão. Já a página da Academia de Polícia Civil ainda permanecia fora do ar às 21h20.

A invasão aos sites foi anunciada pelo grupo de hackers na rede social Facebook. O post tinha dois compartilhamentos e nove curtidas, até às 21h20.

O mesmo grupo de hackers havia invadido, no início de fevereiro, o site da prefeitura de Brumado, no sul da Bahia. Na ocasião, o site ficou fora do ar por duas vezes em menos de uma semana.

