Habeas Corpus de Prisco não tem data para ser julgado no STF

O pedido de habeas corpus do vereador Marco Prisco, preso desde sexta, 18, no presídio da Papuda em Brasília, não tem prazo para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), informou a assessoria da corte. O caso passou pelas mãos dos ministros Joaquim Barbosa e Camen Lúcia, durante o plantão de feriado, mas será analisado pelo ministro e relator Ricardo Lewandowski, sorteado para cuidar da petição.

Já o advogado do vereador, Fábio Brito, informou que como a ministra Carmen Lúcia não apreciou a petição, ele espera que no máximo em 48h se tenha uma posição do STF. "Como o pedido de Habeas Corpus só chegou hoje às mãos do ministro Lewandowski, é como se o pedido tivesse sido feito hoje, então acreditamos que no máximo saia uma resposta em 48h", disse.

O habeas corpus não foi analisado antes porque o ministro destacado para tal estava em viagem durante o feriado da Semana Santa e só voltou nesta terça-feira, 22, para Brasília.

