“Há fortes indícios que tenha sido iniciado por ação humana”, diz superintendente do Ibama sobre incêndio na Chapada

O incêndio que atinge a região da Chapada Diamantina desde a segunda-feira, 6, pode ter sido causado por ação humana. De acordo com o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Rodrigo Alves, acredita que tenha as chamas tenham se iniciado por ação humana, mas ainda não se sabe as seria criminoso ou não.

“Há fortes indícios que este incêndio específico tenha sido iniciado por ação humana, não temos como afirmar se foi intencional ou acidente”, pontua.

Rodrigo explica que os incêndios na região da Chapada são comuns neste período do ano, por conta do clima, com um tempo mais quente e seco, além de muito vento. “Depois do terceiro dia, com a equipe já cansada, uma mudança na direção do vento fez o incêndio ganhar uma proporção maior”, exemplificou.

>> Situação de emergência é decretada em 73 municípios atingidos por incêndios florestais

Nesta quinta-feira, 8, equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) foram dar apoio aos brigadistas do Ibama, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - que administra o Parque Nacional da Chapada Diamantina - e dos voluntários que estão atuando contra o incêndio na região.

Cinco aviões modelo airtractor, do Programa Bahia Sem Fogo, foram enviados para combater as chamas. Além disso, 30 bombeiros militares vão reforçar o efetivo de combate ao incêndio florestal na região de Andaraí e Mucugê.

Os militares estão aplicando as técnicas para que o incêndio seja controlado e debelado o quanto antes. Rodrigo agradece ao Governo do Estado pelo suporte e explica que está em constante conversa com o secretário do Meio Ambiente da Bahia, João Carlos.

“Desde o começo o secretário do Meio Ambiente, João Carlos, tem apoiado a luta contra a crise e disponibilizou os aviões que estão ajudando a conter os incêndios. O governo do Estado disponibilizou também um helicóptero para deslocar as equipes”, informa.

Dois aviões modelo airtractor estão sendo usados para combater as chamas | Foto: Divulgação | Ibama

Prevenção

Rodrigo também alerta para a necessidade de se evitar qualquer início intencional de focos de incêndio nas áreas da Chapada Diamantina e que este ato pode se configurar como crime ambiental.

“Por isso sempre fazemos um trabalho preventivo. Notificamos as pessoas que exercem algum tipo de negócio por ali em relação ao risco e ao fato de que iniciar focos de incêndio é um crime com responsabilização”, alerta.

Outros incêndios

As cidades baianas de Barra, Morporá e Barreiras também estão passando por incêndio em áreas florestais.

Conforme o CBMBA, no inicio da noite da quarta-feira, 7, os bombeiros identificaram e combateram um foco de incêndio próximo à sede do município de Morpará, a 540 km de Salvador. Na quinta-feira, 8, os militares retornaram para as proximidades do povoado de Quixaba, onde também verificaram focos de incêndio no dia anterior.

Já em Barreiras, a 864 km da capital baiana, um combate realizado por agentes do GBM-BA impediu o avanço das chamas em direção a um complexo de produção de energia solar na Serra da Bandeira. Os militares atuaram em três localidades distintas. Na quinta, eles retornaram à área atingida para verificar a situação após o combate do dia anterior.

