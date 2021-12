Guitarrista é morto durante assalto a caminhão na Bahia

Um guitarrista foi assassinado nesta segunda-feira, 25, no oeste da Bahia. De acordo com o site Alô Alô Salomão, Elis Neres, de 33 anos, conhecido como "Elis Tubarão", voltava de um show no interior do Estado na carroceria de um caminhão baú quando criminosos tentaram assaltar o motorista do veículo.

Os bandidos atiraram em direção ao caminhão e Elis foi baleado na cabeça. O músico chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi sepultado na manhã desta terça, 26, em Barreiras, no oeste baiano.

Eunápolis

Outro músico também foi assassinado nesta segunda. Edno Oliveira Santos, 31 anos, foi assassinado em Eunápolis após se envolver em uma briga. O rapaz foi morto dentro de uma igreja evangélica.

