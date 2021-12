Guindaste que tombou na BR-324 é retirado da pista

O guindaste que tombou no Km 251 da BR-324, por não suportar uma viga de 25 toneladas, foi retirado da pista ainda no final da noite do último domingo, 11, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).

A viga que estava sendo suspensa ainda será retirada nesta segunda, 12, informou a ViaBahia, administradora da rodovia. O acidente aconteceu próximo ao Parque de Exposições João Martins da Silva, sentido Salvador-Feira de Santana. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A cabine do caminhão ficou suspensa, enquanto a viga impedia o tráfego de veículos. Por conta do acidente, o trânsito no sentido Salvador-Feira de Santana precisou ser interrompido durante todo o dia e só foi regularizado ao final da noite.

Causas apuradas

As causas do acidente estão sendo apuradas. Informações iniciais dão conta de que o solo do acostamento não suportou o peso e cedeu.

Devido ao acidente, a implantação da passarela no local não pôde ser concretizada. A ViaBahia informou que ainda não há uma nova data para que o serviço seja realizado.

Conforme a concessionária, serviços como este só são realizados nos finais de semana. Portanto, a instalação da passarela poderá ocorrer no próximo domingo, 18.

adblock ativo