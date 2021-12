Guindaste cai e mata homem no Polo Petroquímico de Camaçari

Um trabalhador de uma empresa que fica no Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, morreu ao ser esmagado por um guindaste no final da noite desta terça-feira, 19.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Antônio Santos de Jesus, 63 anos, manuseava o equipamento, quando ele tombou e caiu sobre a vítima, que morreu no local.

Na manhã desta quarta, 20, o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado da Bahia (Sindiquímica), Iglesias Caballero, esteve no local para buscar mais informações do acidente. Segundo ele, a vítima de fato operava o guindaste no momento do acidente.

"Enquanto ele operava o guindaste, a lança bateu em uma tubulação e foi para cima do guindaste, caindo na cabine (onde Antônio Santos estava). Depois do acidente, a empresa - que trabalha com movimentação de carga industrial e manutenção de equipamento - fechou tudo e não temos mais acesso", afirmou.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) isolou a área para realização de perícia. Não há informações sobre o sepultamento da vítima.

Flávio Nunes, chefe do setor de fiscalização do trabalho, informou que um auditor fiscal do trabalho já foi designado para a investigação do acidente.

Local do acidente

A fatalidade ocorreu dentro de uma fábrica do complexo acrílico da Basf, onde Antônio Santos prestava serviço para a empresa terceirizada Locar Transportes Técnicos e Guindastes, segundo a Stelecom.

Em nota, a Basf lamentou o acidente. "Toda assistência possível foi prestada para a vítima no momento do acidente, juntamente com a empresa contratada. A Basf trabalha com rígidos padrões de segurança com seus colaboradores e empresas contratadas e reforçamos nosso compromisso com a assistência necessária aos envolvidos", diz o comunicado.

A equipe do Portal A TARDE tentou contato com a empresa para qual a vítima prestava serviço, mas não teve as ligações atendidas.

