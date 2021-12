Guerra entre facções termina com um morto em Dario Meira

Um jovem, identificado como Luan Batista, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira, 2, em uma região conhecida como "Alto da Serra", no município de Dario Meira (distante 460 km de Salvador).

Segundo informações do Giro Ipiaú, as primeiras informações alegam que Douglas Santos Mendes e Bruno Nascimento dos Santos, ambos de 19 anos, teriam efetuado três disparos contra Luan, que não resistiu e morreu no local.

Após o crime, os suspeitos fugiram por um matagal próximo da região, mas foram encontrados pela polícia no bairro Alto do Sumaré. A motivação estaria ligada à guerrra entre facções criminosas.

O corpo de Luan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), enquanto os suspeitos foram levados à Delegacia de Dário Meira e seguem à disposição da Justiça.

adblock ativo