Guardiões do Litoral: manchas de óleo recolhidas na praia de Itacimirim voltam ao mar

Ao menos cinco toneladas de óleo, que foram recolhidas por voluntários do grupo Guardiões do Litoral na praia de Itacimirim, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, estão sendo arrastadas de volta para o mar, por causa da força da maré. As sacolas com o material, que foi retirado no último fim de semana, estão na areia da praia e nenhum órgão foi retirar.

De acordo com os voluntários, a Prefeitura de Camaçari já foi comunicada. Segundo a assessoria de comunicação do município, representantes da Secretaria de Turismo e da Defesa Civil já estiveram no local para verificar a situação.

O Guardiões do Litoral informou que não se tratam de novas manchas de óleo que voltaram a aparecer nas praias, mas manchas antigas que ficaram presas nas pedras e embaixo da areia.

