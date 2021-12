Guardas que agiam como policiais civis são presos

Os guardas municipais Elielson Oliveira Batista, de 37 anos, e Clemildo Brito de Jesus, 38, foram presos neste sábado, 18, no município de Baixa Grande, a 156 km de Salvador, pela Corregedoria da Polícia Civil (Correpol). O órgão apurava denúncias de que a dupla agia como policiais civis, portando armas e conduzindo viaturas policiais. As informações sobre o caso foram divulgadas nesta segunda-feira, 20, pela Polícia Civil.

Elielson e Clemildo foram flagrados com dois revólveres calibre 38 e autuados por porte ilegal de arma. Eles foram liberados após pagamento da fiança de R$ 500, mas um inquérito foi instaurado para apurar as denúncias e, caso provadas as acusações, os dois podem ser indiciados por usurpação de função pública.

Na manhã desta segunda, o delegado titular da Delegacia Territorial (DT) de Baixa Grande foi ouvido e um procedimento administrativo foi instaurado para averiguar se ele tinha conhecimento da situação, já que a dupla prestava seviço à DT local. Se ficar provado que o delegado estava ciente da atuação dos guardas, ele responderá a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por atribuir autoridade policial a pessoas que não têm direito.

