Guardas municipais realizam parto na Praça da Matriz em Feira

Agentes da Guarda Civil Municipal realizaram um parto na madrugada desta quinta-feira, 6, na Praça da Matriz, no centro de Feira de Santana. O pequeno Riquelme nasceu em frente à Catedral de Senhora Santana.

Os guardas foram surpreendidos pelo pai da criança, que levou os agentes até a mãe. “Estávamos na base da Matriz quando o pai pediu ajuda. Quando fomos ao encontro da mãe, ela estava em trabalho de parto e ligamos para o Samu", contou o guarda municipal Jomar Homero ao site Acorda Cidade

Antes mesmo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegar, os agentes tiveram que improvisar uma cobertura por causa da chuva e fazer o parto. "Eu estava ainda em conversa com o médico do Samu quando o pai teve que apoiar a criança durante o parto e tive que acionar a ajuda dos colegas Eliene, Ivanir, Romilson e Rogério. Estava chovendo, tivemos que colocar papelão, tivemos que fazer uma cobertura. Assim que acionamos, o Samu chegou 15 minutos depois e levaram a criança para um hospital", disse Jomar.

adblock ativo