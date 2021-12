Guarda-vidas atendem mais de 20 ocorrências de afogamento no feriado

Os guarda-vidas do 13° Grupamento de Bombeiros Militar (13°GBM/Gmar) atenderam 22 ocorrências relacionadas a afogamento no Farol da Barra no feriado da sexta-feira, 15. O caso mais grave foi de uma mulher que lesionou o joelho. Os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar conduziu a vítima para atendimento médico.

Além desse caso, diversas pessoas foram socorridas no processo de afogamento. "Graças a Deus não tivemos nenhum caso mais grave. Pedimos que os banhistas se atentem aos cuidados no meio líquido, que sigam as orientações dos guarda-vidas e lembrem-se: água no umbigo, sinal de perigo", alerta o soldado BM Leandro Gonçalves.

Este ano, até outubro, 303 pessoas se afogaram nas praias da capital atendidas pelo Gmar.

adblock ativo