Guarda que estuprou estudante já está preso

O guarda Jorge Souza Silva, de 53 anos, acusado de estuprar uma menina de dez anos, dentro de uma escola municipal no bairro Castelinho, em Teixeira de Freitas, foi apresentado nesta sexta-feira, 30, pela polícia, Ele foi preso na quinta-feira por investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) local, em sua residência. Segundo informações da Secretária de Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu na quarta-feira e foi registrado pelas câmeras de segurança da escola, onde o autor trabalhava há um mês como vigia noturno.

Jorge foi denunciado por outros dois guardas que trabalham no período da manhã, após assistirem as cenas do abuso assim que chegaram para cumprir o expediente no dia seguinte ao crime. Em depoimento à titular da Deam, delegada Kátia Guimarães Garcia, o estuprador disse que conheceu a garota nos cultos de numa igreja evangélica, também frequentada pela família da vítima, que estuda durante o dia na escola.

Para consumar o crime, Jorge pediu à menina para encontrá-lo no trabalho, na noite de quarta-feira, quando não há aulas, com a promessa de presenteá-la com um celular novo. O computador pessoal e o celular do guarda civil foram apreendidos e encaminhados à perícia. Autuado por estupro de vulnerável, ele se encontra custodiado no Complexo Policial de Teixeira de Freitas.

adblock ativo