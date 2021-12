Guarda municipal é baleado durante operação na "Feira do Rolo"

Um guarda civil municipal foi baleado, na manhã deste domingo, 14, após uma troca de tiros durante uma fiscalização no combate ao avanço da Covid-19, na Feira do Rolo, localizada na Baixa do Fiscal, em Salvador.

De acordo com nota, a Guarda Civil Municipal informou que o suspeito, que também foi baleado, é procurado pela polícia. O agente da GCM foi atingido na mão e no tornozelo.

Ainda segundo a corporação, o agente foi encaminhado ao Hospital Roberto Santos (HRS), onde deve passar por cirurgia. Ele não corre risco de morte.

adblock ativo