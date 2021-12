Guarda Municipal é assassinado com tiro na cabeça em Baixa Grande

Um guarda municipal foi morto a tiros na cidade de Baixa Grande (a 271 quilômetros de Salvador). A vítima indentificada como Lendival Batista, de 50 anos, estava acompanhada da esposa, que não foi atingida.

De acordo com o delegado titular do município, Almir Goés, o crime ocorreu por volta das 19h na rua do Lajedo. O guarda municipal estava em sua motocicleta com a companheira na moto quando 'três homens chegaram e dispararam contra a cabeça da vítima e fugiram'. relatou.

De acordo com a polícia, a principal suspeita é de que os homens tenham matado o guarda municipal para vingar mortes de traficantes de drogas da região.

O corpo de Ledival Batista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Já a esposa dele foi encaminhada, sem ferimentos, para o Hospital Milton Pamponet Ribeiro para avaliação. A esposa da vítima ainda se encontra em estado de choque, e não prestou depoimento até o momento. O crime está sendo investigado.

