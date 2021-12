Guarda municipal é amordaçado e morto com mais de 40 facadas

Um guarda municipal foi morto com golpes de faca, na madrugada desta sexta-feira, 21, por volta das 1h45. O crime aconteceu dentro do quarto da casa do onde ele residia, no conjunto Feira IX, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Otávio Galvão Andrade Neto, 36 anos, foi encontrado sem roupas e com a boca amarrada.

De acordo com o site Acorda Cidade, o titular da Delegacia de Homicídios da cidade, Gustavo Coutinho, informou que várias pessoas estavam bebendo na casa da vítima e que um casal suspeito foi visto saindo em um veículo (Gol branco) logo após o crime.

Ainda segundo o relato do delegado, os gritos de socorro da vítima, como "Não me mate, Tamires”, foram ouvidos pelos vizinhos. O guarda foi atingido em várias partes do corpo, principalmente nas mãos, braços e pernas. Havia ainda um corte profundo no pescoço, que quase degolou o homem.

As investigações do crime já foram iniciadas pela polícia, que procura a mulher de prenome "Tamires" e um outro homem ainda não identificado. A polícia suspeita que a mulher seria namorada do guarda municipal.

Otávio tinha o hábito de realizar festas em sua casa, com uso de muita bebida alcoólica.

