Grupos protestam contra e a favor do grupo New Hit

Com faixas e cartazes, dois grupos - com intenções opostas - realizaram protestos na frente shopping Iguatemi, na tarde deste sábado, 1º. A movimetação tinha como foco a banda New Hit, grupo musical que teve os seus nove integrantes acusados de estuprar duas fãs no município baiano de Ruy Barbosa (a 379 km de Salvador), no último domingo, no dia 26 de agosto.

Em defesa da banda estavam cerca de 15 pessoas. Os fãs estavam com cartazes que expressavam a indignação pela prisão dos integrantes, detidos no Complexo Penal de Feira de Santana, onde chegaram na madrugada de sexta-feira.

Contra, estava um ativo grupo de mulheres e homens que constantemente saem pelas ruas de Salvador para protestar contra a violência praticada com mulheres, o machismo, a homofobia e o sexismo. "Qualquer relação forçada, até num casamento, se não for consensual, é um estupro.", disse uma das integrantes do movimento, Tássia Pellegrini.

Presente no manifesto dos indignados com o crime, o vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Renildo Barbosa, acredita que os que defendem a banda são vítimas de uma sociedade desinformada. "Nada justifica dez homens em cima de duas garotas. Foi um crime e eles precisam ser punidos para que o machismo, a violência contra a mulher, não prevaleçam", pontuou.

Para a estudante Claudiane Bispo, 18, as meninas fizeram sexo com os músicos consensualmente. "Elas aceitaram. Elas fugiram de casa e chegaram no ônibus se oferecendo para os garotos', comentou. Perto dela, outras fãs gritavam que os músicos são pessoas boas e que "jamais forçariam mulheres ao sexo" "A avó de Guiga (vocalista) morreu e ele nem sabe", revelou.

