Grupos de mergulhadores limpam praias da cidade

No Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias (DMLRP), mergulhadores atuaram na limpeza, conscientização e descarte de resíduos nas praias de Salvador que, assim como outros pontos da cidade, vêm sofrendo com o acúmulo de lixo.

A ação foi desenvolvida em parceria pelo Projeto Fundo Limpo, Escola de Mergulho Galeão Sacramento, Projeto Conexão Ecológica, Grupo Mar Azul, Greenpeace, ISBA/Revita e Secretaria da Cidade Sustentável (Secis).

Nas praias da Barra, os mergulhadores entraram no mar às 8h e tiveram apoio do Grupo Marítimo (GMar) e do Salvamar (Salvamento Marítimo de Salvador), que ajudaram na segurança, além da prefeitura.

A diretora de comunicação do projeto Fundo Limpo, Lis Braga, diz que a equipe promove quatro limpezas por ano, entre elas a que acontece antes e depois do carnaval. "A maioria é lixo de consumo da areia", diz a diretora.

Até caixa de geladeira, enceradeira e fogão industrial já foram encontrados no mar de Salvador. Na limpeza após o Carnaval 2013 foram retirados quase uma tonelada de lixo do mar pelos integrantes do Projeto Fundo Limpo.

