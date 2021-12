Grupo tenta explodir caixa eletrônico e foge sem dinheiro

Um grupo tentou explodir dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil em Filadélfia, distante 350 km de Salvador, na madrugada desta quinta-feira, 2. Segundo a Polícia Militar, a quantidade de explosivos não foi suficiente para detonar os caixas. O máximo que os assaltantes conseguiram foi danificar a parte frontal abaixo dos monitores dos caixas. Os criminosos ainda não foram identificados, mas cerca de cinco homens participaram da ação.

A 5º companhia de Policia Militar foi acionada e de imediato fizeram a perseguição aos bandido que fugiram pela estrada vicinal sentido Várzea da Serra, porém quando a viatura chegou em Várzea do Curral foi surpreendida com diversos grampos deixados pelos bandidos. Dois dos referidos grampos furaram um dos pneus da viatura impedido a ação policial que tiveram que retornar a borracharia para realizar a troca do pneu.

O Grupo de Repressão a Roubos Contra Instituições Financeiras (Garcif) está ajudando nas investigações.

